前ＮＨＫ会長の稲葉延雄さん死去＝元日銀理事、７５歳

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今年１月までＮＨＫ会長を務めた稲葉延雄さんが６日午後０時５９分、誤嚥（ごえん）性肺炎のため東京都内の病院で死去した。７５歳だった。葬儀は近親者のみで済ませた。喪主は妻・雅子（まさこ）さん。静岡県出身。

東大経卒。１９７４年に日銀入行、０４年から理事を務めた。０８年にリコー特別顧問となり、１７年に取締役会議長に就任。２３年１月に前田晃伸元会長の後任として、ＮＨＫ会長となった。

在任中は、新たなインターネットサービス「ＮＨＫ ＯＮＥ（ワン）」の開始などインターネット配信を強化。受信料の引き下げと、それに伴う経費削減など構造改革を進めた。昨年５月には、初期の肺がんが見つかったと明らかにしていたが、会長業務を任期満了まで続けた。

ＮＨＫの井上樹彦会長は１３日、「日本銀行や民間企業で培われた卓越した見識と強い責任感をもって、激動期におけるＮＨＫのかじ取りを担ってくださった」とコメントした。

前ＮＨＫ会長の稲葉延雄さん

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