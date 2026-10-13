イオン、純利益３．３倍＝ドラッグストアが好調―８月中間決算

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イオンが１３日発表した２０２６年８月中間連結決算は、純利益が前年同期比で約３．３倍の１３３億円だった。連結子会社化したドラッグストア大手ツルハホールディングスが好調だったほか、前年同期に計上した特別損失が減少したことで大幅増となった。売上高に当たる営業収益も１３．８％増の５兆９０４１億円と中間期として過去最高だった。

本業のもうけを示す営業利益は１０．７％増の１３０７億円。主力の総合スーパー事業は振るわなかったものの、ドラッグストアやイオンモールが好調で、２年連続で過去最高を更新した。

７月に起きたイオンモール熊本（熊本県嘉島町）での爆発事故を含む熊本地震などの災害による被害額として、４１億円を特別損失に計上。最終的な損失額は未定としている。２７年２月期の連結業績見通しに変更はない。

イオングループ傘下で、「マルエツ」「カスミ」「いなげや」などの食品スーパーを展開するユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスは３０年度までに約１００店舗の閉店を計画する。記者会見したイオンの吉田昭夫社長は「グループの利益に置き換えていきたい」と述べ、一部店舗を同社が首都圏で展開する小型スーパー「まいばすけっと」やドラッグストアなどに転換する方針を明らかにした。

記者会見するイオンの吉田昭夫社長＝１３日午後、東京都千代田区

イオンの看板

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