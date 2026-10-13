「銀のさら」運営会社、最大６５０万件漏えいか＝ＪＲ東海１万５０００件―不正アクセス

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宅配すし「銀のさら」などを展開するライドオンエクスプレスホールディングス（ＨＤ）は１３日、子会社が運営する公式サイトやアプリの登録者情報が漏えいした可能性があると発表した。利用するサーバーへの不正アクセスが検知され、最大約６５０万件の個人情報が漏えいした可能性があるという。

ＪＲ東海も同日、運営するＥＣサイトの会員情報が漏えいした可能性があると発表。氏名や住所、メールアドレスなど約１万５０００件に上る恐れがある。クレジットカード情報の漏えいの可能性はないとしている。委託先のソフトバンク子会社ＩＤＣフロンティア（東京）への不正アクセスが原因という。

ライドオンエクスプレスＨＤでは、宅配すし「銀のさら」「すし上等」と和食宅配「釜寅」の公式サイトとアプリから氏名や住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、暗号化されたパスワードなどが漏えいした可能性がある。クレジットカード情報は保有していないため、漏えいの対象には含まれないという。

宅配すし「銀のさら」公式サイトより

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