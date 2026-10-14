ロシア、道新記者を「スパイ容疑」で拘束＝動員兵の情報収集と主張―日本政府は抗議

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ロシア連邦保安局（ＦＳＢ）は１３日、極東サハリン州にある北海道新聞ユジノサハリンスク支局の日本人男性記者を「スパイ容疑」で拘束したと発表した。日本の情報機関の指示で、動員兵などの情報を収集していたと主張している。身柄はモスクワに移送され、インタファクス通信によると裁判所が２カ月の勾留を決めた。

ＦＳＢによると、記者はクリール諸島（北方領土と千島列島）からウクライナ侵攻に出征した動員兵や志願兵の人数に関する情報を収集・保管。ロシアから出国予定だったところをサハリン州で身柄を拘束した。スパイ罪は重罪で、有罪になれば最長２０年の禁錮刑が科される恐れがある。

ＦＳＢは拘束時の動画を公開。捜査員が宿泊先とみられるホテルの一室で記者に手錠を掛け、所持品を調べる様子が確認できる。北海道新聞ユジノサハリンスク支局も家宅捜索を受けたもようだ。

ロシア外務省は記者拘束について「ロシアの安全保障を損なうことを目的とした情報収集に自国の特派員を利用しようとする日本の試みは遺憾だ」と表明。ロシアに対する「敵対的な措置」を放棄するよう求めた。ペスコフ大統領報道官は「ＦＳＢは自らの職務を遂行している。スパイがいれば捕まえるものだ」と正当化した。

日本外務省は１４日、ロシアのノズドレフ駐日大使を同省に呼び、情報提供や人道的配慮を申し入れた。その上で、邦人拘束の発表を一方的に行ったとして抗議した。

北海道新聞のホームページによると、同社はロシアではモスクワとユジノサハリンスクに支局を置いている。北海道新聞社は１４日、「情報は把握していますが、詳細は確認中です。記者の安全確保を最優先に対応しております」とコメントした。

ロシア連邦保安局（ＦＳＢ）本部＝２０２３年３月、モスクワ（ＡＦＰ時事）

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