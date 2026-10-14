高市首相、簗氏に「説明尽くせ」＝バス疑惑の判断留保―衆院予算委

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高市早苗首相は１４日午前の衆院予算委員会で、簗和生農林水産相の陣営が衆院選で支援者を無料バスで運んだとする公職選挙法違反疑惑について、簗氏から１３日夜に電話で報告を受けたと明らかにした。首相は「現時点で違法か否か答えることはできない」と判断を留保し、「さらに説明責任を尽くしてほしい」と強調した。

首相は「公選法違反に当たるのかどうかは、個別具体的な事実関係を踏まえて関係当局が判断すべきだ」と指摘。「私も違法・法令違反ではないかという判断に至った時には、人事上（の判断）もちゅうちょしない」と重ねて強調した。会派「中道」に所属する公明党の伊佐進一氏への答弁。

簗氏は自身の進退について「全力で職責を全うしたい」と述べ、続投する考えを示した。国民民主党の長友慎治氏への答弁。

簗氏は１３日の予算委で、自身のスタッフが地元の選挙管理委員会に事前に問い合わせ、法的に問題ないとの回答を受けたと主張していた。簗氏は１４日、改めて秘書に確認した結果として「『収支報告書の計上方法について照会をしたのかもしれない』と報告を受けた」と説明した。当時の対応に関し「記録は残っていない」とした。

衆院予算委員会で答弁する高市早苗首相＝１４日午前、国会内

衆院予算委員会で答弁する簗和生農林水産相＝１４日午前、国会内

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