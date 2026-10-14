船名「ディズニー・イマジネーション」に＝クルーズ事業、２９年春開始―ＯＬＣ

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東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランド（ＯＬＣ）は１４日、新事業「ディズニークルーズ」に使うクルーズ船の名称を「ディズニー・イマジネーション」に決めたと発表した。船の総トン数は約１４万トンで、日本船籍船としては最大規模。２０２９年春の就航を予定し、就航の約半年前から予約を受け付ける。

豪華客船で海を巡るクルーズ事業を、テーマパークに続く収益の柱に育てたい考え。高野由美子会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は同日の発表会で、「誰もが主役になれるファミリーエンターテインメントクルーズという新しい文化を根付かせる」と強調した。

船は全長約３４０メートル、客室数約１２５０室で、最大約４０００人の乗客を受け入れる。建造費などに約３３００億円を投入。当面は東京を発着する２～４泊程度の短期航路を中心とし、価格は標準タイプの客室で１人当たり１０万～３０万円台に設定する計画だ。

クルーズ船の名称を「ディズニー・イマジネーション」に決めたと発表するオリエンタルランドの高野由美子会長兼ＣＥＯ＝１４日午前、東京都江東区

オリエンタルランドが１４日に名称を発表した、クルーズ船「ディズニー・イマジネーション」の船体イメージ（同社提供）

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