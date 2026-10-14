黒井千次さん死去、９４歳＝「内向の世代」の作家

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「内向の世代」の代表的作家、黒井千次（くろい・せんじ、本名長部舜二郎＝おさべ・しゅんじろう）さんが１２日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。９４歳だった。東京都出身。葬儀は２０日午前１１時から東京都墨田区両国２の８の１０の回向院で。喪主は長男の長部聡介（おさべ・そうすけ）さん。

１９５５年、東京大経済学部を卒業後、富士重工業（現ＳＵＢＡＲＵ）で１５年間勤めた。サラリーマン生活の傍ら「新日本文学会」に所属し、５８年に「青い工場」を発表。７０年には、企業内の人間模様を通して労働と人生の意味を問うた「時間」で芸術選奨新人賞を受け、専業作家となった。

当時の学生運動などから距離を置き、古井由吉や後藤明生らと共に現代人の内面を緻密に描く「内向の世代」と呼ばれた。都市生活者の日常を捉えた「群棲（ぐんせい）」で８４年に谷崎潤一郎賞、舞台女優と劇作家の恋情を描いた「カーテンコール」で９５年に読売文学賞。２００１年「羽根と翼」で毎日芸術賞、０６年「一日 夢の柵」で野間文芸賞をそれぞれ受賞した。

８７年から１２年まで芥川賞選考委員を務めるなど、後進作家の発掘にも尽力した。０２年から０６年まで日本文芸家協会理事長、１４年から２０年まで日本芸術院長。０８年旭日中綬章、１４年文化功労者。

作家の黒井千次さん

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