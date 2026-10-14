高市首相、簗農水相を更迭＝就任後初、政権に打撃―公選法違反疑惑受け

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高市早苗首相は１４日夜、過去の衆院選での公職選挙法違反疑惑などが浮上した簗和生農林水産相から首相官邸で辞表を受け取り、受理した。事実上の更迭で、昨年１０月の高市政権発足後初めての不祥事による閣僚交代となった。首相は１５日にも後任を決める方針だ。

先月１７日の内閣改造から１カ月たっておらず、首相の政権運営に打撃になるのは確実。野党は任命責任を巡る首相への追及を強める構えだ。

辞表受理後、首相は記者団に対し、消費税減税関連法案などを挙げながら「重要な課題に答えを出していく必要があることから、簗氏の（辞任の）申し出を受け入れることとした」と説明。「任命責任を重く受け止めている」と語った。

簗氏は「国会審議で迷惑をこれ以上かけるわけにもいかず、農水行政に集中できない状況が続くことは避けなければいけないと考えた」と辞任の理由を説明した。

簗氏の辞任に先立ち、立憲民主、国民民主両党など野党１０党派の参院国対委員長らは１４日、簗氏に対する問責決議案について協議し、辞任しなければ１５日にも参院に提出することで合意した。参院は与党少数で、提出されれば可決される可能性があった。

簗氏の辞任を受け、民主改革の会の後藤祐一国対委員長は記者団に「遅すぎる。首相の判断が問われる」と厳しく批判した。

簗氏は、衆院選で支援者をバスで無料送迎したとする公選法違反疑惑や、自身を支援しなかった首長の自治体の道路予算を「大幅にカットした」と発言した問題で野党の追及を受けてきた。文春オンラインは１４日、過去の衆院選で簗氏の陣営が運動員を買収したとする新たな疑惑を報じた。

首相は１３日夜、バス疑惑について簗氏から電話で事情を聴いていた。

高市早苗首相に辞表を提出し、取材に応じる簗和生農林水産相＝１４日午後、首相官邸

簗和生農林水産相の辞表を受理し、取材に応じる高市早苗首相＝１４日午後、首相官邸

衆院予算委員会で答弁し、一礼する簗和生農林水産相（左）＝１４日午後、国会内

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