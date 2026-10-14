日トルコ科技大が開学式＝ＡＩ・地震人材育成を支援

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日本とトルコ両政府が協力して設立した「トルコ・日本科学技術大学」（ＴＪＵ）の開学式が１４日、トルコの首都アンカラの同大キャンパスで開かれた。トルコの学生約１００人が入学し、研究機材の供与といった日本の協力の下、人工知能（ＡＩ）や地震災害分野などを専門的に学ぶ。

ＴＪＵは、２０１３年に当時の安倍晋三首相とエルドアン首相（現大統領）が設立に合意。その後、研究分野や設置場所で曲折があり、１３年を経て今月ようやく開校に至った。

初年度はＡＩデジタル技術や地震災害科学を研究する博士課程と、環境工学や材料科学を学ぶ４年制の工学部が開講。東京科学大などと連携し、合同研究を進めたり、留学生として日本に受け入れたりする方向だ。

開学式には中曽根康隆外務副大臣が出席。中曽根氏はスピーチで「２０カ国・地域（Ｇ２０）、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国であるトルコの重要性は年々増している。このキャンパスでの学びが、日本とトルコ、世界を結ぶ新たな架け橋になることを心から祈る」と述べた。

「トルコ・日本科学技術大学」設立で合意した当時の安倍晋三首相（左）とトルコのエルドアン首相（現大統領）＝２０１３年１０月、トルコ・イスタンブール（ＥＰＡ時事）

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