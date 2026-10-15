高市首相「スパイ行為の事実ない」＝ロシア記者拘束、自民解放要求促す

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ロシア当局が北海道新聞記者をスパイ容疑で拘束した問題で、高市早苗首相は１５日、記者が日本政府と連携してスパイ行為を行っていたとするロシア側の主張に対し「そのような事実はない」と反論した。首相官邸で記者団の質問に答えた。

首相は「国内法も違う。容疑とおっしゃっていることの詳細もまだ分からない。日本の立場をしっかりと伝えていく」と説明。「外務省が一生懸命動いて、面会も含めて求めている。とにかく今は邦人の保護に注力したい」と語った。

木原稔官房長官は１５日の記者会見で、記者と接触できていないと明らかにし、「まずは一刻も早く領事面会を実現し、健康状態の確認ができるよう全力で取り組んでいく」と述べた。

自民党は１５日、外交部会などの合同会議を党本部で開き、政府から経緯を聴取。出席した議員からは「スパイ容疑への反論を直接伝えるべきだ」「早期解放を要求すべきだ」などの声が相次いだ。

記者団の取材に応じる高市早苗首相＝１５日午前、首相官邸

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