内閣支持率４２％に下落＝簗氏続投判断、８割問題視―時事世論調査

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時事通信が９～１２日に実施した１０月の世論調査によると、高市内閣の支持率は前月比１．７ポイント減の４２．４％だった。下落は５カ月連続。これまでの最低値を更新した。不支持率は同０．４ポイント増の２９．７％。農林水産相を辞任した簗和生衆院議員の問題が報じられる中、半月にわたり続投させた高市早苗首相の判断も影響したとみられる。

簗氏を巡っては９月３０日以降、地元自治体の「道路予算カット」発言や衆院選で支援者を無料バスで運んだとする公選法違反疑惑が報じられたが、首相が事実上の更迭に踏み切ったのは１０月１４日だった。

簗氏を続投させるとしていた判断の是非について尋ねたところ、４９．６％が「問題だ」と答え、「どちらかと言えば問題だ」の２８．４％と合わせると、問題視する声は８割弱に上った。擁護する声は１３．２％にとどまった。

先月の内閣改造・自民党役員人事を「評価する」とした人は２８．０％。これに対し、「評価しない」との回答は５０．６％と大きく上回った。

自民党派閥裏金事件に関与した簗氏と関芳弘文部科学相の起用については、「問題だと思う」が「どちらかと言えば」を含めて６５．９％に上った。

政党支持率は、自民党が２２．１％（前月比１．１ポイント減）で首位。公明党が３．４％（同０．２ポイント増）で野党のトップを維持した。参政党が２．７％、国民民主党が１．９％、チームみらいが１．７％で続いた。以下、日本維新の会１．６％、立憲民主党１．５％、共産党１．４％、日本保守党０．４％、社民党０．３％、いのちの党０．２％。民主改革の会と中道改革連合はともに０．１％だった。「支持政党なし」は５９．７％。

調査は全国１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５８．４％。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１５日、東京・永田町

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