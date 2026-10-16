王将社長射殺、組幹部に無罪＝現場吸い殻「第三者遺留も」―京都地裁

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「餃子の王将」を展開する王将フードサービス社長だった大東隆行さん＝当時（７２）＝が２０１３年に京都市で射殺された事件で、殺人などの罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会系組幹部、田中幸雄被告（５９）の判決が１６日、京都地裁であった。西川篤志裁判長は「実行犯とするには合理的な疑いを差し挟む余地がある」と述べ、無罪（求刑無期懲役）を言い渡した。

被告の関与を示す直接証拠が乏しい中、状況証拠をどう評価するかが焦点だった。西川裁判長は、現場付近で見つかったたばこの吸い殻は被告のものだとする一方、「第三者が別の機会に入手し、現場に遺留した可能性も否定できない」と指摘した。

これまでの公判で検察側は、吸い殻２本に付着した唾液のＤＮＡ型が被告と一致しており、火の消え方から被告が現場付近で吸って遺留したものだと主張。拳銃の入手などに関与する共謀者の存在もうかがわれるとして、「周到に準備された組織的、計画的な犯行だ」としていた。

一方、弁護側はたばこを吸った際に出る白い灰などが見つかっていないとして「犯人が被告を陥れるため、（被告が別の機会に吸った）吸い殻を遺留した」と強調。被告は最終意見陳述で「私は本当に犯人ではない」と訴えていた。

被告は１３年１２月１９日早朝、氏名不詳者と共謀し、京都市山科区の王将本社前駐車場で大東さんの胸や腹を拳銃で撃ち、殺害したとして起訴された。

公判は裁判員裁判の対象から外され、裁判官のみで審理された。

田中幸雄被告

「餃子の王将」社長射殺事件で、田中幸雄被告の判決公判が開かれた京都地裁の法廷＝１６日午前、京都市中京区（代表撮影）

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