「うるう秒」実質廃止決定＝ずれ１時間まで許容―国際度量衡総会

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世界共通の単位を確立するための国際会議「国際度量衡総会」が１５日、フランスで開かれ、地球の自転と原子時計との間に生じる時間のずれを調整する「うるう秒」を実質的に廃止すると正式に決めた。うるう秒によるシステムの誤作動が懸念されていたが、２０２７年５月からは、ずれを１時間（３６００秒）まで許容することで、数世紀にわたり調整の必要がなくなる見込み。

産業技術総合研究所によると、うるう秒は１９７２年から採用された。これまで、高精度で誤差の少ない原子時計に基づく時間に１秒を加える調整が２７回実施された。１秒を加えることで、コンピューターや通信システムにトラブルを引き起こす恐れがあった。将来的には１秒を差し引く作業も必要になる可能性があり、その場合は危険性がより大きいと懸念されていた。

ずれを１時間まで許容すれば数百年にわたり調整の必要性がなくなる見通しで、調整に伴うトラブル発生のリスクを低減させることにつながる。

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