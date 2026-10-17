新種のマッコウクジラ化石発見＝国内３例目―群馬

Newsfrom Japan

群馬県内の約１５５０万年前（中新世中期）の地層から見つかった化石が、新種のマッコウクジラ類の化石と判明した。過去と現在のマッコウクジラ類双方の特徴を備えており、進化の過程を解明する手掛かりになると期待される。

同類の新種化石は長野、愛知両県に次いで国内３例目で、学名は「マイオフィセター・グンマエンシス」（群馬県で発見された中新世のマッコウクジラ）と命名された。県立自然史博物館（富岡市）で１２月１３日まで展示される。

新種と判明したのは、１９９４年から２０１１年にかけ、富岡市や安中市を流れる利根川の支流で地元愛好家らが発見した３個体の化石。このうちの１個体はほぼ全身の骨格が見つかっており、全長３～４メートルの赤ちゃんとみられる。

同館の木村敏之学芸員によると、現在のマッコウクジラは深海に潜って、餌を吸い込んで食べるが、祖先は浅い海で獲物にかみついて食べていた。今回の新種は、深海の水圧に耐えられるよう頭の骨に大きなくぼみがあり、餌を吸い込めるようにのどの骨も発達していた。一方、現在のマッコウクジラより歯が多く、吸い込みとかみつきの両方で食べていたとみられるという。

論文は８月、米古脊椎動物学会誌オンライン版に掲載された。

２０１１年に群馬県安中市で見つかった新種のマッコウクジラ類の化石。ほぼ全身が保存された（県立自然史博物館提供）

１９９４年に群馬県富岡市で見つかった新種のマッコウクジラ類の化石（県立自然史博物館提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]