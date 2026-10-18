ＳＵＢＡＲＵ、２０年代後半にＳＤＶ＝新制御技術、開発期間も短縮

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ＳＵＢＡＲＵは１８日、ソフトウエアを更新して性能を向上させる次世代車「ＳＤＶ」を２０２０年代後半に投入する方針を明らかにした。ＳＤＶの前提となる新たな「電子制御ユニット（ＥＣＵ）」を独自開発。ブレーキなどの車両制御と運転支援機能を一体でコントロールする。

柴田英司常務執行役員は栃木県佐野市の同社施設で開いた開発戦略説明会で「超高機能なものではなく、便利に使ってもらえるようにしたい」と述べ、価格を抑えて普及を目指す考えを示した。

新たなＥＣＵの核となる半導体は米アドバンスト・マイクロ・デバイシズ（ＡＭＤ）と共同開発した。機能を最適化することで手頃な価格を実現する考えだ。また、車両開発にシミュレーションなどのデジタル技術を導入することなどにより、開発期間をこれまでより４割程度短縮する。

ＳＵＢＡＲＵのロゴマーク（ＥＰＡ時事）

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