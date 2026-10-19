横浜市長に原沢敦美氏が初当選＝前職・山中竹春氏ら６氏破る

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前市長の辞職に伴う横浜市長選が１８日投開票され、無所属新人で弁護士の原沢敦美氏（５９）が、無所属で前職の山中竹春氏（５４）と新人５人の計６人を破り、初当選を果たした。投票率は４５．５６％で、前回（４１．６４％）を上回った。

市幹部職員へのパワハラにより辞職し、再出馬した山中氏への信任の是非が争点だった。原沢氏は選挙事務所で「市民目線を第一に考え、横浜を良い町にしたい」と述べた。一方、敗北した山中氏は「私の力不足で申し訳ない」と語った。

原沢氏は自民党、日本維新の会、国民民主党の各県組織の推薦に加え、公明党市議団の支持を得て組織戦を展開。災害対策の充実や財政基盤の強化を掲げ、弁護士の経験も生かし、市政の立て直しを訴えて支持を集めた。

山中氏は自身のパワハラ問題を謝罪し、「加害者としてやらなければならない対策がある」と強調。出産費用の独自助成などの実績を訴えたが及ばなかった。会社経営の福山敦士氏（３７）＝参政推薦、立憲民主党県連の支援を受けた前衆院議員の中谷一馬氏（４３）らも浸透しなかった。

山中氏は２０２１年８月の市長選で立民の推薦を受け初当選。２５年には自民、公明、立民の地方組織の支援を受け再選されたが、今年７月、第三者調査報告書で幹部職員らへの言動がパワハラと認定され、９月に２期目途中で辞職した。

◇横浜市長選当選者略歴

原沢 敦美氏（はらさわ・あつみ）早大法科大学院修了。弁護士。９２年から０４年まで日本航空整備士。５９歳。横浜市出身。当選１回。

◇横浜市長選確定得票

当 ５５２，２０７ 原沢 敦美 無新

２３０，４１８ 福山 敦士 無新

１９９，７４６ 山中 竹春 無前

１７９，７３９ 中谷 一馬 無新

９７，８１９ 藤川 祥子 無新

８９，０５２ 浅賀 由香 共新

４９，３７７ 山本 理顕 無新。

当選確実の報を受け、支援者らに向けあいさつする原沢敦美氏＝１８日夜、横浜市中区

落選が確実な情勢となり、会場に集まった支援者に語り掛ける山中竹春氏＝１８日夜、横浜市中区

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