観光バスなど５台衝突、７７歳女性死亡＝乗用車が対向車線に、１３人けが―神奈川

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１９日午前９時ごろ、神奈川県藤沢市の交差点で、通行人から「車とバスとタクシーの交通事故があった」と１１９番があった。県警藤沢署などによると、観光バスと乗用車、タクシーなど５台が衝突。１４人が病院に搬送され、乗用車の女性（７７）が死亡した。

搬送されたのは、乗用車の２人とバスの乗客の６０～８０代の男女１１人、別の車の２０代男性１人。死亡した女性以外は命に別条ない。

同署によると、死亡した女性の夫（７７）が運転する乗用車が対向車線にはみ出し、タクシーなど２台に衝突。さらに赤信号の交差点に侵入してバスに当たり、押し出されたバスがワンボックスカーにぶつかった。また、事故で飛んだ破片が軽乗用車に当たったという。

県警は自動車運転処罰法違反（過失運転致死傷）容疑を視野に、夫から事情を聴く。

現場は小田急江ノ島線藤沢本町駅から東へ約２００メートルの信号のある十字路交差点。

救急車（写真はイメージ）

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