「２０５０年ビジョン」策定へ＝ＡＩや人口減踏まえ―経団連創立８０年

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経団連は１９日、東京都内で創立８０周年記念シンポジウムを開いた。筒井義信会長は「２０５０年を展望し、日本が目指すべき経済社会の姿を描く」と述べ、人口減少の加速や人工知能（ＡＩ）の浸透を踏まえ、中期ビジョンを策定する考えを明らかにした。

少子化対策や教育、地方創生、外国人政策、社会保障など幅広いテーマで検討し、４０年度までの現行ビジョンを更新。来年４月に中間報告、同１２月に最終報告をまとめる。

ゲストとして登壇した高市早苗首相は「日本経済はデフレ的構造の中で停滞を経験してきたが、（企業の）賃上げ努力や経済政策も実を結び、流れが確実に変わり始めた」と指摘。経済界に対し「大胆な投資と賃上げに取り組んでいただくことを切にお願いする」と語った。

谷内正太郎初代国家安全保障局長も基調講演。国内総生産（ＧＤＰ）の世界的な順位低下や緊張感を増す安全保障などの環境変化に触れつつ、「日本は主体性を持つメジャー・パワー（主要な国家）として生きていかねばならない」と訴えた。

経団連創立８０周年記念シンポジウムであいさつする経団連の筒井義信会長＝１９日午後、東京都千代田区

経団連創立８０周年記念パーティーであいさつする高市早苗首相＝１９日午後、東京都千代田区

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