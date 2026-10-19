半谷静香、川本翔大が金メダル＝本格的に競技開始―アジアパラ大会

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愛知・名古屋アジアパラ大会第２日は１９日、愛知県などで本格的に競技が始まり、柔道女子５２キロ級（全盲）の半谷静香（トヨタループス）が金メダルに輝いた。

自転車トラック種目の３０００メートル個人追い抜きでは男子（運動機能障害Ｃ１、２）の川本翔大（大和産業）が金メダルを獲得。女子（運動機能障害Ｃ１～３）で５５歳の杉浦佳子（総合メディカル）は２大会連続の銀。女子１０００メートルタイムトライアル（運動機能障害Ｃ５）の小釜莉代（仙台市役所）は銅を獲得し、日本勢メダル第１号となった。

競泳では男子５０メートル自由形（運動機能障害Ｓ４）の鈴木孝幸（ゴールドウイン）、女子２００メートル自由形（知的障害）の木下あいら（個人）らが金メダル。陸上の男子２００メートル（義足Ｔ６４）では、優勝の大島健吾（名古屋学院大ＡＣ）ら日本勢がメダルを独占した。

柔道女子５２キロ級（全盲）で金メダルを獲得した半谷静香＝１９日、愛知県武道館

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