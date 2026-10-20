火星衛星へ、探査機打ち上げ成功＝試料回収、５年で往復―「ＭＭＸ」、Ｈ３搭載・ＪＡＸＡ

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宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２０日午前４時４１分、火星衛星探査機「ＭＭＸ」を搭載したＨ３ロケット１０号機を鹿児島県・種子島宇宙センターから打ち上げた。約１時間１１分後にＭＭＸを火星に向かう軌道に投入し、打ち上げは成功した。Ｈ３は３機連続の成功で、成功率は８０％となった。

打ち上げ後の記者会見で、ＭＭＸの責任者を務めるＪＡＸＡの川勝康弘教授は「探査機が安定した状態にあると確認した。これまでご支援いただいた方々、しっかり打ち上げていただいたロケットの皆さんに感謝している」と述べた。有田誠・Ｈ３プロジェクトマネジャーも「歴史的なＭＭＸの第１幕をＨ３で開けることができて、大変うれしい」と笑顔を見せた。

ＭＭＸは、火星の第１衛星「フォボス」に接近、着陸し砂を持ち帰る探査機。火星の衛星からの試料採取、火星圏への往復航行は成功すればいずれも世界初で、火星や衛星の形成史に加えて、地球上の生命の起源解明につながる成果が期待される。

ミッションの進展に応じて不要になった部分を切り離す三つのモジュールから成り、打ち上げ時の重さは約４．５トン。約１年後に火星周回軌道に投入され、フォボスに接近する。地表の詳細観測などによって科学的観点や安全性から着陸地点を見極めた上、２０２９年に２回の着陸を行い１０グラム以上の試料採取を目指す。

フォボス探査の後は、第２衛星「ダイモス」の接近観測も実施。地球帰還は３１年の予定で、試料カプセルを投下してオーストラリアの砂漠地帯で回収する計画だ。

火星衛星探査機「ＭＭＸ」を搭載したＨ３ロケット１０号機の打ち上げ＝２０日未明、鹿児島県の種子島宇宙センター

打ち上げ後の記者会見を終え、笑顔で撮影に応じるＪＡＸＡの有田誠Ｈ３プロジェクトマネジャー（左から２人目）と川勝康弘教授（同３人目）ら＝２０日午前、鹿児島県・種子島宇宙センター

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