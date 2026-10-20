元トラック運転手に拘禁刑７年＝「過去の事案で最も重い部類」―新名神６人死亡事故・津地裁

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三重県亀山市の新名神高速道路で３月、大型トラックで乗用車に追突し、子ども３人を含む６人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失運転致死）罪に問われた元トラック運転手水谷水都代被告（５５）の判決が２０日、津地裁であった。出口博章裁判官は「過去の過失運転致死事案と比較しても最も重い部類」として、求刑通り拘禁刑７年を言い渡した。

出口裁判官は、被告が高速道路を運転中にスマートフォンで見ていた動画を保存撮影するため十数秒間スマホを見ながら運転し、安全確認を怠ったと指摘。「運転者の責任や事故の危険を顧みない誠に軽率な運転だ。過失は重大で、厳しい非難に値する」と指弾した。

その上で、「被害者には何の落ち度もなく、結果はあまりにも痛ましく重大だ。将来ある人生を理不尽に断ち切られた被害者らの苦痛、無念は察するに余りある」と述べ、「反省の態度を示していることなど被告に有利な情状を十分考慮しても、法定刑の上限で臨むのが相当」と結論付けた。

判決によると、水谷被告は３月２０日未明、亀山市内の新名神高速でスマホを見ながら制限速度を超える時速約８２キロでトラックを運転。渋滞の車列に追突し、埼玉県草加市の団体職員高峰啓三さん＝当時（５６）＝と、静岡県袋井市の会社員松本幸司さん＝同（４５）＝一家５人の計６人を死亡させた。

事故が起きた新名神高速道路の野登トンネル＝3月20日、三重県亀山市

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