大阪地裁近くで男性刺され重傷＝男逮捕、「金銭トラブルあった」―府警

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２０日午前９時５０分ごろ、大阪市北区西天満の大阪地裁北側の歩道で「男性が刺された」と１１９番があった。会社役員の男性（６０）が首の後ろなどをナイフで刺され重傷だが、命に別条はないという。

大阪府警天満署は事件直後、同署に出頭した自営業、古杉弘容疑者（６７）＝同市天王寺区上汐＝を殺人未遂容疑で逮捕した。容疑を認め、「金銭トラブルがあった。（ナイフは）脅すためだった」という趣旨の話をしているという。出頭時に持参した凶器とみられるナイフは、折りたたみ式の刃渡り約１０センチで、同署は事件に至った経緯を調べる。

現場周辺は法律事務所や飲食店などが立ち並ぶ地域。付近には規制線が張られ、捜査員らが慌ただしく出入りしていた。事件当時、裁判所内にいた男性（５５）は現場付近で２カ所の大きな血だまりを見たといい、「まさかこんなことが起きるなんて」と声を震わせた。

男性が刺された現場付近を調べる警察官ら＝２０日午前、大阪市北区

男性が刺された現場付近＝２０日午前、大阪市北区

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