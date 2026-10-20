住宅浸水解消も尽きぬ不安＝農業被害深刻、復興遠く―台風２５号から１カ月・千葉

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千葉、神奈川両県で死者１５人を出すなど甚大な被害をもたらした台風２５号の大雨から、２１日で１カ月となる。被害が広範囲に及んだ千葉県は、８月から何度も水害に見舞われた。住宅地の浸水はようやく解消したものの、「住み続けるかどうか」と将来不安が頭をもたげる。農業被害は深刻で、復興への道のりは遠い。

崩落した盛り土が川をふさぎ、１５戸が浸水した酒々井町の馬橋地区では、今月１３日に水が引いた。自宅の床上約５５センチが漬かり、防護服姿で後片付けをする鈴木早苗さん（５６）は、「『今後は安心』というお墨付きがないと家を修理するのも不安。住み続けるか、引っ越すか決めかねている」と顔を曇らせる。

床下浸水で畳の交換などが必要となった保科勇太さん（４４）は「今がようやくスタートラインだ」と語った。

計４カ所で堤防が決壊した県北部の印旛沼。緊急復旧工事は完了したが、周辺の農地は広く泥に覆われた。

成田市の鈴木明久さん（７６）は主に大根やナス、アスパラガスを栽培していたが、ハウス４棟など約５０００平方メートルが１０日間冠水し、作物が全滅した。ハウスには乾いた泥がこびりつき、暖房機や耕運機もすべて壊れたという。鈴木さんは「再び野菜を作れるのは来春ごろになる」と肩を落とした。

土砂流入が相次いだＪＲ内房線姉ケ崎―長浦間は復旧になお２カ月かかる見通しだ。県やＪＲなどは電動アシスト自転車を無料で貸し出す緊急措置を始めた。木更津市の平野あゆみさん（３１）は、代行バスで４０分以上かかったところを自転車なら約２５分だったとし、「天気が良ければ自転車、悪ければバスと使い分けたい。とにかく早く復旧してほしい」と語った。

県災害対策本部によると、台風２５号による被害は２０日時点で、死者１０人、重軽傷者３７人。住宅被害は全半壊７９５棟、床上・床下浸水計１５３４棟に上る。農林水産被害は２５０億円を超えた。

床上浸水した家の片付けをする馬橋地区の住民女性＝１９日、千葉県酒々井町床上浸水した家の片付けをする馬橋地区の住民女性＝１９日、千葉県酒々井町

台風２５号による印旛沼の堤防決壊で冠水し、ハウス栽培の作物が全滅した農家の鈴木明久さん＝１６日午後、千葉県成田市台風２５号による印旛沼の堤防決壊で冠水し、ハウス栽培の作物が全滅した農家の鈴木明久さん＝１６日午後、千葉県成田市

緊急復旧工事を終えた印旛沼の堤防（奥）と水に漬かったままの田んぼ＝１６日午後、千葉県成田市緊急復旧工事を終えた印旛沼の堤防（奥）と水に漬かったままの田んぼ＝１６日午後、千葉県成田市

印旛沼の堤防が決壊し、浸水した田んぼ＝１６日、千葉県成田市印旛沼の堤防が決壊し、浸水した田んぼ＝１６日、千葉県成田市

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