空海ゆかりの霊火堂、再建へＣＦ＝火災で全焼、１．２億円募る―広島・宮島

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５月に火災で全焼した弘法大師空海ゆかりの「不消霊火堂」（広島県廿日市市宮島町）の再建に向け、資金を募るクラウドファンディング（ＣＦ）が２０日、始まった。１億２０００万円を目標に、来年１月４日まで受け付ける。霊火堂を管理する真言宗御室派の大本山・大聖院の吉田正裕住職（６６）は「ハードルの高い金額。たくさんの真心をいただいて再建準備を進めていきたい」と語った。

この日は跡地で再建に向けた祈願祭を行った。来春にも着工し、２０２７年１１月の完成を目指す。

同院によると、総工費は約２億８０００万円を見込む。霊火堂は０５年にも火災で全焼したが、今回は物価高騰などで当時の再建費の３倍に上るという。

霊火堂は宮島・弥山の山頂付近にあり、堂内には空海の修行時から約１２００年燃え続けているとされる「消えずの火」が置かれていた。火災当時、火は別の場所でも保管されていた。火は広島市の平和記念公園で燃え続ける「平和のともしび」の種火にもなった。

火災で全焼した「不消霊火堂」の再建祈願祭で護摩をたく住職＝２０日午前、広島県廿日市市

火災発生当時の宮島・弥山の「不消霊火堂」＝５月２０日、広島県廿日市市（大聖院提供）

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