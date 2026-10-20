不正アクセス、中国系ＡＩ悪用か＝国内企業に攻撃―ＧＭＯ子会社調査

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日本企業を狙った不正アクセスで、中国系の人工知能（ＡＩ）が悪用された可能性があることが２０日までに、ＧＭＯインターネットグループ子会社のセキュリティー企業による調査で分かった。攻撃元を調べたところ、ＡＩによる侵入テストなどを行う中国系のツール「ＡＲＴＥＸ（アルテックス）」が使われたことを確認したという。

サイバー攻撃は高性能ＡＩの活用で急速に高度化しているとされ、大量の個人情報が流出するなど被害も拡大。より強固なサイバー防御体制の構築が急務になっている。

調査したのはＧＭＯサイバーセキュリティｂｙイエラエ（東京）。実際に不正アクセスを受けた企業の状況を調査したところ、攻撃に使われたサーバー６台を確認、いずれもアルテックスが利用されていた。

６台を通じて標的になったのは金融、物流事業者などの日本企業で、このうち８社は９～１０月に情報漏えいを公表した。ＧＭＯサイバーセキュリティ社は「同一の攻撃グループによる犯行により、複数の被害が発生している」と指摘している。

ＧＭＯインターネットグループ本社＝東京都渋谷区

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