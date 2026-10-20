本人確認、ＩＣチップ移行を前倒し＝大手行、免許証画像送信は不可に

経済・ビジネス

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大手金融機関で、オンラインでの銀行口座開設時の本人確認の方法を、運転免許証などの画像送信から、内蔵ＩＣチップの読み取りへと移行する動きが広がっている。金融機関の本人確認を巡っては、不正な口座開設を防ぐため、来年４月から免許証の顔写真と本人を照合する方法が禁止される。しかし、不正アクセスによる情報流出が相次いでいることから、対応の前倒しを進めている。

みずほ銀行は１９日から、スマートフォンなどを使った非対面での口座開設で、免許証などの撮影による本人確認を廃止し、マイナンバーカードなどのＩＣチップの読み取りへ切り替えた。カーシェアリングサービス「タイムズカー」の不正アクセス被害で、保管されていた免許証画像が流出したことなどを踏まえた。来年４月適用の改正犯罪収益移転防止法の新たな施行規則を待たず、対応を急いだ。

大手行では、既に三井住友信託銀行が３月に免許証などの撮影による本人確認を廃止。三菱ＵＦＪ銀行も５月、ＩＣチップ読み取りへ移行した。三井住友銀行も免許証撮影方式を廃止する方針。りそなホールディングスは傘下４行で「前倒しを含めて検討中」（広報担当）という。

金融庁は不正アクセス多発を受け、金融機関にサイバーセキュリティー対策の点検を要請。本人確認はＩＣチップ読み取りへの早期移行を推奨している。

オンラインで銀行口座を開設する際の本人確認書類を説明する、みずほ銀行のホームページ＝２０日午後、東京都中央区オンラインで銀行口座を開設する際の本人確認書類を説明する、みずほ銀行のホームページ＝２０日午後、東京都中央区

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