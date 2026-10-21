初の移植患者「生きている実感」＝ｉＰＳ心筋シート、２２日退院―大阪

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人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）を使った再生医療製品の初の移植となる心筋細胞シートの移植手術を受けた女性が２１日、大阪けいさつ病院（大阪市天王寺区）で記者会見し、「手術後１週間たって、深呼吸をすごくできるようになった。生きている実感というか、心地いい感じ」と語った。２２日に退院する予定。

女性は神奈川県在住の５０代で、２０２２年に急性心筋梗塞を発症した。薬物治療などを行っていたが、徐々に心臓の機能が低下。日常生活に影響が出てきたことから移植を決断した。

手術は先月２９日に同病院で行われ、３枚の心筋シートが心臓に貼り付けられた。大きな合併症は出ておらず、歩ける状態にまで回復。女性は「手術は記憶がないくらいあっという間に終わった。まずは犬の散歩に行って思い切り走りたい」と話した。

会見に同席した執刀医の澤芳樹同病院総長によると、全国で約１０人の患者が移植を検討しているという。澤総長は「より多くの患者が元気に活躍することを強く期待している」と述べた。

ｉＰＳ心筋シートの移植手術が成功し、記者会見する女性＝２１日午前、大阪市天王寺区

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