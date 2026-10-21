競泳の山口尚秀、川渕大耀ら金＝車いすテニス上地結衣は決勝へ―アジアパラ大会

Newsfrom Japan

愛知・名古屋アジアパラ大会第４日は２１日、競泳で男子１００メートル平泳ぎ（知的障害）の山口尚秀（四国ガス）、同４００メートル自由形（運動機能障害Ｓ９）の川渕大耀（神奈川・岸根高）らが金メダルを獲得した。同１００メートル平泳ぎ（視覚障害ＳＢ１１）の木村敬一（東京ガス）は銀。木村のアジアパラ獲得メダルは通算２０個となった。

陸上の男子１００メートル（車いすＴ５１・５２）で佐藤友祈（モリサワ）が金。同やり投げ（視覚障害Ｆ１２・１３）では若生裕太（三菱オートリース）が金、弟の拳太（ロードカー）が銅。同走り幅跳び（視覚障害Ｔ１３）の福永凌太（セレスポ）も金に輝いた。

車いすテニスのシングルスは、男子の小田凱人（東海理化）が準決勝に進んだ。女子の上地結衣（三井住友銀行）は決勝に進出。

自転車男子個人ロードタイムトライアル（運動機能障害Ｃ１～５）の川本翔大（大和産業）は金。車いすバスケットボール男子の日本は準決勝で韓国に勝って決勝に進んだ。

競泳男子１００メートル平泳ぎ（知的障害）で金メダルを獲得した山口尚秀＝２１日、愛知・クロコくんアリーナ

競泳男子４００メートル自由形（運動機能障害Ｓ９）で金メダルを獲得した川渕大耀＝２１日、愛知・クロコくんアリーナ

車いすテニス女子シングルス準決勝で勝利し、笑顔を見せる上地結衣＝２１日、名古屋市東山公園テニスセンター

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]