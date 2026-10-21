秋田・子吉川が氾濫＝４５０世帯に緊急安全確保―特別警報発表・気象庁など

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気象庁と国土交通省は２１日午後７時４５分、秋田県由利本荘市を流れる子吉川に警戒レベル５の氾濫特別警報を発表した。一部で越水による氾濫が確認され、同市は約４５０世帯、約１２００人に「緊急安全確保」を出し、直ちに身の安全を確保するよう呼び掛けた。

同日は前線を伴う低気圧が北陸や東北の日本海沿岸付近から北海道へ北上し、秋田県では雨が降り続いた。大雨や河川の氾濫に厳重な警戒が必要という。由利本荘市・笹子では２１日午後８時４０分までの２４時間雨量が１２９．０ミリに上り、この地点の１０月の観測史上最多記録を更新した。

気象庁気象監視・警報センターの高橋賢一所長は記者会見し、子吉川の上流に当たる山形県との県境付近で２４時間に約２５０ミリ（レーダー解析）の雨が降ったのが氾濫の要因だと説明した。

国交省の舟橋弥生河川環境課長は「浸水リスクがあるエリアへの車移動はしないでほしい」と注意を呼び掛けた。

市は同日夜、災害対策本部を設置し、避難所２カ所を開設した。市危機管理課によると、午後９時半時点で５世帯１５人が避難したという。

秋田県の子吉川の氾濫特別警報について説明する気象庁と国土交通省の担当者＝２１日午後、東京都港区

警戒レベル５の氾濫特別警報が発表された子吉川＝２１日夜、秋田県由利本荘市（国土交通省「川の防災情報」サイトより）

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