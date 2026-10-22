台風３０号、２３日に先島諸島接近＝暴風高波大雨に厳重警戒―気象庁
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大型で非常に強い台風３０号は２２日午後、沖縄県・先島諸島の南海上を北西へ進んだ。２３日に先島諸島に接近し、午後に台湾との間を通過する可能性が高い。気象庁は暴風や高波、大雨に厳重に警戒するよう呼び掛けた。
３０号は２４日から２５日には東シナ海を北上。２６日は温帯低気圧に変わって西日本付近に進むと予想され、大雨の恐れがある。
３０号は２２日午後６時、先島諸島の南海上を時速１５キロで北西へ進んだ。中心気圧は９３５ヘクトパスカル、最大風速５０メートル、最大瞬間風速７０メートル。北西側３９０キロ以内と南東側２８０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、半径６５０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。
先島諸島の２３日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で２００ミリ、２４日午後６時までの同雨量は１５０ミリ。八重山地方では住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れもある。
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