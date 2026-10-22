車いすテニスの上地結衣は銀＝小田凱人は決勝進出―アジアパラ大会

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愛知・名古屋アジアパラ大会第５日は２２日、車いすテニスの女子シングルス決勝で、上地結衣（三井住友銀行）が全豪オープン覇者の李暁輝（中国）に１―６、６―７で敗れ、３連覇を逃した。男子の小田凱人（東海理化）はシングルスで２３日の決勝に進出。荒井大輔（ＢＮＰパリバ）と組んだダブルスで金メダルに輝いた。

陸上では男子４００メートル（車いすＴ５１・５２）で佐藤友祈（モリサワ）が優勝し、１００メートルとの２冠。伊藤智也（バイエル薬品）が２位、伊藤竜也（新日本工業）が３位で、日本勢が表彰台を独占した。視覚障害Ｔ１２の石山大輝（トヨタ自動車）は男子４００メートルで金、同走り幅跳びで銅。

競泳は男子１００メートル背泳ぎ（運動機能障害Ｓ８）の荻原虎太郎（あいおいニッセイ同和損保）、同５０メートル自由形（視覚障害Ｓ１１）の木村敬一（東京ガス）らが金。卓球混合ダブルス（知的障害）の浅野俊（日立ハイシステム２１）、和田なつき（内田洋行）組も頂点に立った。車いすバスケットボール女子の日本は決勝で中国に敗れた。

車いすテニス女子シングルスで銀メダルを獲得した上地結衣＝２２日、名古屋市東山公園テニスセンター

車いすテニス男子ダブルスで、金メダルに輝いた小田凱人（左）、荒井大輔組＝２２日、名古屋市東山公園テニスセンター

陸上男子４００メートル（車いすＴ５１・５２）で金メダルを獲得した佐藤友祈（中央）と銀メダルの伊藤智也（左）、銅メダルの伊藤竜也＝２２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

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