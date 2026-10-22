ＡＮＡＨＤ、エアドゥとソラシドに追加出資検討＝中堅航空、基盤強化へ

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ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）が、中堅航空会社のＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ、札幌市）とソラシドエア（宮崎市）の持ち株会社リージョナルプラスウイングス（東京）に対し、追加出資を検討していることが２２日、分かった。航空各社の国内線事業は厳しさを増しており、資本関係を強固にすることで収益基盤の強化を図るとみられる。

ＡＮＡＨＤは、リージョナル社に１５％強出資。エア・ドゥは北海道、ソラシドエアは九州・沖縄を中心に運航し、ＡＮＡＨＤ傘下の全日本空輸とコードシェア（共同運航）も実施している。

国土交通省は５月、実質２０％までとしていた大手航空会社による中堅航空会社への出資規制を廃止している。ＡＮＡＨＤは２２日、「追加出資に関する協議を含め、常に提携関係の在り方についてさまざまな選択肢を検討していることは事実」とのコメントを出した。

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