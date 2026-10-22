【動画】トヨタ、「印象派モネと浮世絵」展＝巨大空間で没入体験

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トヨタグループは２２日、映像と音楽、空間演出による没入型展示会「印象派モネと浮世絵［モネを魅了した、日本の美］」の報道内覧会を山下ふ頭４号上屋（横浜市）で開催した。アートを軸にした文化・教育の発信施設「ＴＨＥ ＭＯＶＥＵＭ ＹＯＫＯＨＡＭＡ ｂｙ ＴＯＹＯＴＡ ＧＲＯＵＰ」の第２弾コンテンツ。約１８００平方メートルの巨大空間にモネの作品や浮世絵などが投影され、来場者は移動しながら、好きな場所で鑑賞できる。

展示会では、北斎や広重、歌麿らの浮世絵が飾られていたモネの邸宅のダイニングルームを再現。無料エリアには、浮世絵の構図や表現、職人の技を紹介するギャラリーのほか、トヨタ自動車主催の「トヨタ夢のクルマアートコンテスト」の受賞作品を展示するコーナーもある。

山下ふ頭のバス待合所から会場までは、トヨタの電気自動車「ｅ－Ｐａｌｅｔｔｅ」を運行。自動運転の実証も予定している。会期は２４日から２０２７年３月末まで。展示会の観覧料は一般の当日会場販売が３８００円。【時事通信社】

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