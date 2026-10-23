宮本茂さんら８人文化勲章＝「マリオ」生みの親、ゲーム界初―功労者に渡辺貞夫さんら

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政府は２３日、２０２６年度の文化勲章を、「スーパーマリオ」シリーズなど多くの人気ゲームを手掛けた任天堂代表取締役フェローの宮本茂氏（７３）、照明デザイナーの石井幹子氏（８８）、ノーベル化学賞受賞が決まった東京理科大栄誉教授の※（※石ヘンに夾）合憲三氏（７６）ら８人に贈ると決めた。ゲーム業界の文化勲章受章者は初。

文化功労者には、ジャズサックス奏者の渡辺貞夫氏（９３）、映画「銀河鉄道９９９」などで知られるアニメーション映画監督のりんたろう＝本名林重行＝氏（８５）ら計２１人を選んだ。

ノーベル賞受賞が決まった人には、その年の文化勲章を贈るのが慣例で、※合氏は文化勲章と同時に功労者にも選ばれた。文化勲章の親授式は１１月３日に皇居で、文化功労者の顕彰式は同４日に東京都内のホテルで行われる。

文化勲章を受けるのは他に建築家の伊東豊雄（８５）▽生物科学の黒岩常祥（８４）▽フランス文学の塩川徹也（８１）▽作曲家で前文化庁長官の都倉俊一（７８）▽免疫学の長田重一（７７）の各氏。

他の功労者は、歌人の伊藤一彦（８３）▽日本舞踊家の井上八千代＝本名観世三千子（６９）▽プロゴルファーの岡本綾子（７５）▽指揮者の尾高忠明（７８）▽障害者スポーツ振興の柿谷清（８４）▽哲学・倫理学の加藤尚武（８９）▽磁性材料学の佐川真人（８３）▽琉球舞踊家の志田房子＝本名志田フサ子（８９）▽日本画家の千住博（６８）▽能楽師の友枝昭世（８６）▽知的財産法の中山信弘（８１）▽植物栄養学の西沢直子（８１）▽分子生物学の西田栄介（７３）▽植物細胞生物学の西村いくこ（７６）▽作曲家・ピアニストの野平一郎（７３）▽建築史家・建築家の藤森照信（７９）▽エネルギー変換材料化学の宮坂力（７３）▽ぴあ社長の矢内広（７６）の各氏。

文化勲章の受章が決まり、取材に応じるゲームプロデューサーの宮本茂さん＝京都市南区

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