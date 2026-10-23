巨人新監督に松井秀喜氏＝長嶋さんの「９０」背負う―プロ野球

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プロ野球巨人は２３日、球団ＯＢで米大リーグのヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏（５２）の監督就任を発表した。松井氏は同日、東京都内のホテルで記者会見に臨み、「これからジャイアンツに新たな黄金時代が訪れるよう、きょうここからスタートしていきたい」と、時折笑みを見せながら抱負を語った。

会見では、昨年６月に死去した元巨人監督で恩師の長嶋茂雄さんへの思いを口にし、「本当は、長嶋監督にもこの姿を見ていただきたかった」と述べた。背番号は「９０」。１９７４年に現役を引退した長嶋さんが、監督として第一歩を踏み出した７５年から６シーズン背負った番号を選んだ。

◇松井秀喜氏の略歴

松井 秀喜氏（まつい・ひでき）石川・星稜高からドラフト１位で９３年に巨人入り。９６、００、０２年にセ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれ、本塁打王３度、打点王３度、首位打者１度。０３年に米大リーグ、ヤンキースへ移籍。０９年ワールドシリーズでは日本人初のＭＶＰを獲得した。日米通算２６４３安打、５０７本塁打、１６４９打点。引退後はヤンキースのゼネラルマネジャー特別顧問に就任するなど、後進の指導にも携わる。５２歳。石川県出身。

巨人の監督就任会見で、ユニホームを着てポーズを取る松井秀喜氏＝２３日、東京都港区

巨人の監督就任会見で、山口寿一オーナー（左）と背番号「９０」のユニホームを手にする松井秀喜氏＝２３日、東京都港区

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