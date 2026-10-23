作家の村上龍さん死去、７４歳＝「限りなく透明に近いブルー」

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「限りなく透明に近いブルー」「コインロッカー・ベイビーズ」などのベストセラーで知られる芥川賞作家の村上龍（むらかみ・りゅう、本名龍之助＝りゅうのすけ）さんが１７日、死去した。７４歳だった。葬儀は近親者で済ませた。

１９５２年、長崎県佐世保市生まれ。武蔵野美術大在学中の７６年、基地の町で暮らす若者を描いたデビュー作「限りなく―」で群像新人文学賞、芥川賞を受賞し、同作は約３５０万部のベストセラーになった。乳児遺棄事件をモチーフにした「コインロッカー―」で８１年に野間文芸新人賞を受けた。

現代社会の閉塞（へいそく）感や脆弱（ぜいじゃく）性を見詰め、少数派に立たされた人々の孤独や怒りを緻密な文体で捉えた。９８年に「イン ザ・ミソスープ」で読売文学賞、北朝鮮の軍事侵攻を描いた「半島を出よ」で２００５年に野間文芸賞、毎日出版文化賞を受賞した。

テレビ番組「カンブリア宮殿」のメインインタビュアーを約２０年にわたり務めたほか、子ども向けの仕事図鑑「１３歳のハローワーク」（０３年）もベストセラーになった。００～１８年には芥川賞の選考委員を務めた。同時期にデビューした村上春樹さんと共に「ダブル村上」とも称された。

映像化された作品も多く、自伝的小説「６９ ｓｉｘｔｙ ｎｉｎｅ」は、李相日監督、妻夫木聡さん主演で映画化。自身が監督を務め、「限りなく―」「トパーズ」「ＫＹＯＫＯ」などを映画化した。（了）

作家の村上龍さん

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