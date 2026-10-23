小田凱人が連覇、ロス出場権＝バドミントン梶原大暉も金―アジアパラ大会

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愛知・名古屋アジアパラ大会第６日は２３日、車いすテニス男子シングルス決勝で小田凱人（東海理化）が中国選手を６―２、６―２で下して２連覇を果たし、２０２８年ロサンゼルス・パラリンピックの出場権を獲得した。

バドミントンでは男子シングルス（車いすＷＨ２）でパラリンピック２連覇の梶原大暉（ダイハツ）が決勝で勝って前回に続き金メダル。日本パラバドミントン連盟によると、個人戦２００連勝となった。女子シングルスでは車いすＷＨ１の里見紗李奈（ＮＴＴ都市開発）、下肢障害ＳＬ３の河合紫乃（セイリン）も金。

陸上の男子５０００メートル（視覚障害Ｔ１２・１３）で嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）が金メダル。競泳は男子１００メートルバタフライ（視覚障害Ｓ１１）の木村敬一（東京ガス）らが金。

車いすバスケットボール男子の日本はイランを５５―４７で下して２連覇。ゴールボールの日本は男子が金、女子が銀。ブラインドサッカー、車いすラグビーの日本は共に決勝で敗れた。

車いすテニス男子シングルスで金メダルを獲得し、歓声に応える小田凱人＝２３日、名古屋市東山公園テニスセンター

バドミントン男子シングルス（車いすＷＨ２）で金メダルを獲得した梶原大暉＝２３日、愛知・一宮市総合体育館

バドミントン女子シングルス（車いすＷＨ１）で金メダルを獲得した里見紗李奈＝２３日、愛知・一宮市総合体育館

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