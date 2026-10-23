免許証画像漏えい、見舞金３０００円＝「タイムズカー」、被害会員は集団訴訟へ

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カーシェアリングサービス「タイムズカー」の会員情報が不正アクセスにより漏えいした問題で、運営会社の親会社パーク２４は２３日、運転免許証など本人確認書類の画像が流出した利用者に見舞金として現金３０００円か、同額の金券を支払うと発表した。漏えいが確認されたアカウント数は全体で約６６２万件。このうち、本人確認書類の画像データにアクセスがあり、外部送信が確認された約１４６万件が見舞金の対象となる。

同社は「今後実害が発生したら、個別に適切に対応する」としている。画像データは暗号化していたため、外部送信が確認されたとしても、直ちに閲覧可能な状態になったことを意味するものではないという。

見舞金は総額で約４４億円の見込み。今回の問題への対応費用も含め、２０２６年１０月期連結決算で５５億円の特別損失を計上する方針だ。

一方、被害会員に集団訴訟を呼び掛けている牧野法律事務所は同日、運営会社などに対して損害賠償を求めて提訴する意向を明らかにした。牧野裕貴弁護士は取材に対し、「成り済ましに対する不安や（被害）申告などの対応を考えると（見舞金額が）低過ぎる」と述べた。訴訟に向けたホームページへの登録者数は９万人超に上るという。

タイムズカーのステーション＝資料

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