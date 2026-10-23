「少林寺レーシング」少年ら４３人摘発＝交番に爆竹、いたずら１１０番―「厳正に対処」・大阪府警

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「ショウリンジじゃ」と叫んで交番に爆竹を投げ込んだり、いたずらで１１０番したりしたなどとして、大阪府警が少年少女計４３人を検挙・補導したことが２３日、府警への取材で分かった。こうした迷惑行為は「少林寺レーシング」と呼ばれ、各地に広まっている。府警は「悪質な犯罪として厳正に対処する」としている。

府警によると、府内では９～１０月、公衆電話から１１０番し、「ショウリンジじゃ」と叫んで切る▽交番のドアガラスを蹴破る▽交番内のポスターを破る―などの迷惑行為が約２５０件確認された。府警は建造物損壊容疑での逮捕を含め、７～１６歳の少年少女４３人を検挙・補導。うち３２人は１３歳以下だった。

少林寺レーシングは短編動画投稿アプリＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）などを通じて若者の間で拡散されており、少年少女らは「ＳＮＳを見て面白そうだと思った」「学校の友人を笑わせるためだった」などと話したという。

大阪府警本部＝大阪市中央区

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