台風３０号、先島諸島北方を北上へ＝西日本は前線で大雨警戒―気象庁

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大型の台風３０号は２４日午前、沖縄県・先島諸島の北方海上にあり、２５日にかけて東シナ海を北上する見通しとなった。気象庁によると、２６日午前に九州に接近する恐れがあり、２７日午前までに温帯低気圧に変わって西・東日本の太平洋沖に進むと予想される。

西日本には前線が延び、２４日午前は三重県で大雨となった。九州北部と中国地方、近畿、北陸では２６日ごろにかけて大雨に警戒が必要という。

３０号は２４日午前９時、与那国島の北北東約５０キロの海上を時速１５キロで東へ進んだ。中心気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速３０メートル。最大瞬間風速４５メートル。半径１１０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、北東側６５０キロ以内と南西側５６０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

三重県紀北町では午前６時４０分ごろまでの１時間に８９．５ミリの猛烈な雨が降り、同県尾鷲市では午前９時２０分までの１２時間雨量が３０２．０ミリに上った。一方、沖縄県・石垣島では午前９時２０分すぎに最大瞬間風速３５．０メートルを観測した。

２５日午前６時までの２４時間予想雨量は多い所で、九州北部２５０ミリ、沖縄１５０ミリ、中国１２０ミリ、北陸１００ミリ。その後、２６日午前６時までの同雨量は、九州北部２００ミリ、中国１２０ミリ、北陸と近畿１００ミリ。２７日午前６時までの同雨量は、近畿２００ミリ、九州北部１００ミリ、中国８０ミリ、北陸６０ミリ。

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