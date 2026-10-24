温暖化で降水量２割増加＝千葉豪雨など６事例解析―気象庁・文科省

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気象庁気象研究所と文部科学省は２４日までに、千葉豪雨など８～９月に発生した６事例の大雨について、地球温暖化の影響がどの程度あったかをコンピューターで解析した結果を発表した。１８５０年以降の温暖化がなかったと仮定した場合に比べ、降水量は２割程度増加しており、災害のリスクが高まっていることが示された。

６事例は８月が千葉豪雨のほか、前線による富山・石川両県と福井県の大雨。９月が前線による東海地方の大雨、台風２４号や前線による東・西日本の大雨、台風２５号による伊豆諸島北部と関東南部の大雨。いずれも警戒レベル５の特別警報が発表され、土砂崩れや河川の氾濫、浸水・冠水の被害が生じた。

温暖化がなかった場合に比べると、気温は１．３～１．６度上昇。大気中の水蒸気量は９．５～１１．４％、降水量は１５．７～２２．９％、それぞれ増加した。降水量の増加率が水蒸気量の２倍程度なのは、水蒸気が直接雨に変わるだけでなく、上昇気流により積乱雲の発達を強める効果があるためだという。

降水量の増加率が最も大きかったのは福井県の２２．９％で、千葉豪雨と台風２５号の２２．８％が続いた。

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