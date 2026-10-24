台風３０号、２６日に九州接近か＝東・西日本は前線で大雨警戒―気象庁

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大型の台風３０号は２４日午後、沖縄県・先島諸島の北方海上を北上した。気象庁によると、２６日に九州に接近する恐れがあり、その後は温帯低気圧に変わって四国沖へ進む見込み。東・西日本は前線が停滞する影響もあり、大雨に警戒が必要という。

３０号は２４日午後３時、与那国島の北約２５０キロの海上を時速２０キロで北北東へ進んだ。中心気圧は９８５ヘクトパスカル、最大風速３０メートル。南東側１５０キロ以内と北西側１１０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、北東側６５０キロ以内と南西側５６０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

沖縄県・西表島では午後１時４０分までの４８時間雨量が５６７ミリに上り、この地点の観測史上最多記録を更新した。三重県尾鷲市では午後５時までの２４時間雨量が３２９ミリに上った。

２５日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で、九州北部２５０ミリ、北陸と中国１２０ミリ、沖縄１００ミリ、近畿８０ミリ。その後、２６日午後６時までの同雨量は、四国３００ミリ、九州北部２００ミリ、関東甲信と近畿、九州南部１５０ミリ、中国１００ミリ、北陸８０ミリ。２７日午後６時までの同雨量は、関東甲信１５０ミリ、四国１２０ミリ、近畿１００ミリ。

一方、マーシャル諸島付近では２４日午前３時に台風３１号が発生した。２９日に非常に強い勢力で南鳥島近海に進むと予想される。

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