将棋・西山朋佳女流四冠が棋士に＝「もっと上目指す」―女性初、来春から

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日本将棋連盟は２６日、女流棋士の西山朋佳女流四冠（３１）から棋士編入の申請があり、受理したと明らかにした。女性の棋士は将棋界初となる。東京都渋谷区の将棋会館で記者会見した西山女流四冠は「もっと強い方と戦いたい、もっと上を目指す戦いをしたいという思いで決断した」と述べた。

女流棋士と棋士は別制度。西山女流四冠は来年４月１日付で四段に昇段し、フリークラスに編入される。

西山女流四冠は、１０日の第６期白玲戦第５局で福間香奈女流四冠（３４）を下してタイトルを防衛。白玲通算５期とし、規定により棋士になる資格を得た。

棋士は頂点の名人・Ａ級からＣ級２組まで五つのクラスに分かれ、各組で毎年度、「順位戦」というリーグ戦が行われる。西山女流四冠はこの枠外のフリークラスからスタートし、順位戦以外の棋戦に出場する。

棋士編入について記者会見し、ポーズを取る西山朋佳女流四冠＝２６日午前、東京都渋谷区の将棋会館

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