福田康夫元首相が死去、９０歳＝洞爺湖サミットで議長

政治・外交

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自民党の福田康夫（ふくだ・やすお）元首相が２２日、東京都内の病院で死去した。９０歳だった。東京都出身。２００８年の北海道洞爺湖サミット（主要国首脳会議）で議長を務め、地球温暖化対策などに取り組んだが、参院で野党が多数を握る「ねじれ国会」に苦しみ、在任１年で退陣した。

通夜・葬儀は近親者のみで密葬として執り行い、後日、本葬を開く。喪主は長男で自民元総務会長の達夫（たつお）氏。衆院が２６日に発表した。

早大卒業後、丸善石油（現コスモ石油）に勤務。父の福田赳夫元首相の秘書官を経て、１９９０年の衆院選で旧群馬３区から初当選し、連続当選７回。

２０００年の第２次森内閣で官房長官として初入閣し、０１年発足の小泉内閣で再任。自衛隊イラク派遣など外交・安全保障政策を官邸主導で取り仕切り、「影の外相」と言われた。長官在任期間は歴代２位の１２８９日で、官僚からの信頼が厚いことで知られた。

第１次安倍内閣の突然の退陣を受け、０７年９月、自民党総裁に選出され、第９１代首相に就任。親子２代で政権を担うのは憲政史上初。「国民目線の改革」を掲げ、消費者庁設置に力を注ぐ一方、道路特定財源の一般財源化を打ち出した。地球温暖化への具体的対策を示した「福田ビジョン」を発表したほか、日米同盟強化とアジア外交をともに重視する「共鳴外交」を提唱し、日中関係の改善に努めた。

政権運営では、ねじれ国会の打開に向け、０７年１１月に小沢一郎民主党代表（当時）と「大連立」を目指したが、民主党内の反発で頓挫。その後は日銀総裁人事案の国会不同意など、対決姿勢に転じた民主党の攻勢に苦しみ、参院で首相問責決議も可決。内閣支持率も低迷し、０８年９月に辞任した。

１２年の衆院選に出馬せず、政界を退いた。引退後も習近平国家主席と１４年に会談するなどたびたび訪中。日中関係強化の必要性を訴え続けた。

福田康夫元首相福田康夫元首相

北海道洞爺湖サミットで各国首脳と記念撮影する福田康夫首相（中央）＝２００８年７月８日、北海道洞爺湖町北海道洞爺湖サミットで各国首脳と記念撮影する福田康夫首相（中央）＝２００８年７月８日、北海道洞爺湖町

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