国連で東京裁判巡る展示＝開廷８０年で中国主催
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【ニューヨーク時事】ニューヨークの国連本部で２６日、極東国際軍事裁判（東京裁判）の開廷から８０年を記念する写真展が国連中国代表部の主催で開幕した。「全人類のための正義と平和」と題され、法廷の写真や南京事件に関する資料などを３０日まで展示する。中国は最近、高市政権の防衛政策を「新型軍国主義」と批判するキャンペーンを展開している。
中国の傅聡国連大使は開幕式で、展示は「侵略は美化されてはならないと、世界に思い出させるものだ」と強調。「日本の右派勢力が東京裁判の正当性に疑問を呈し、侵略の歴史を隠そうとしている」と主張し、閣僚らの靖国神社参拝や武器輸出規制の緩和を批判した。
日本代表部は取材に対し、「事実に反する中国側の主張については、政府として反論してきた」と説明。具体的な内容には触れず、「引き続き国際社会に対して、わが国の立場や考えを適時適切に発信していく」とコメントした。
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