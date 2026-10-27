ＧＭＯの顧客情報公開＝見舞金、最大３００万円―不正アクセス、懸賞金１．５億円

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不正アクセス被害を受けたＧＭＯインターネットは２７日、顧客の個人情報を攻撃者側が公開したと発表した。セキュリティー会社などによると、同日正午が期限だった金銭の支払い要求にＧＭＯ側が応じなかったため。公開された個人情報は１人分で、攻撃者側は今後も毎日正午に順次公開すると主張している。情報が公開された被害者に対し、ＧＭＯは３００万円を上限に「特別見舞金」を支払う。

ＧＭＯは「攻撃者からの要求には応じない」との立場を堅持し、関与した攻撃者の特定などにつながる情報提供を受け付ける窓口を２８日正午に設置。提供者に総額で最大１００万ドル（約１億５８００万円）の懸賞金を支払うことも発表した。また、二次被害を防ぐため、公開された顧客情報をＳＮＳなどで拡散しないよう呼び掛けている。悪質性が高い場合は法的措置も検討する。

サイバー攻撃を受けたのは、外国為替証拠金取引（ＦＸ）の自動売買用クラウドサービスのサーバー。同社は顧客が使っているパソコンなどの端末を預かり、実際に攻撃を仕掛けられていないか確認するとともに、対処方法を見つけるために解析を進めている。情報セキュリティー大手トレンドマイクロなど複数の企業から調査協力を得たという。

ＧＭＯインターネットグループ本社＝東京都渋谷区

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