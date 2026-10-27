片山金融相、ＦＸ業者５社に被害＝ＧＭＯ不正アクセス関連で

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片山さつき金融相は２７日の閣議後記者会見で、ＧＭＯインターネットが外国為替証拠金取引（ＦＸ）の自動売買用に貸し出しているサーバーへの不正アクセス問題で、「本日までにＦＸ業者５社から、ＧＭＯ関連と考えられる顧客被害が報告された」と明らかにした。

不正アクセスによって、サーバー内に保存されていた取引口座のログイン情報が流出し、不正取引が行われたとみられる。片山氏は、被害報告のあった５社はすでに対象顧客の取引の一時停止、不正注文の遮断などの措置を講じたと説明。「不正取引が新たに発生しているとの報告は受けていない」と述べた。

被害があったのは、ゴールデンウェイ・ジャパン（東京）、ＯＡＮＤＡ証券（同）、アヴァトレード・ジャパン（同）、外為ファイネスト（同）、デューカスコピー・ジャパン（同）の５社。ＧＭＯへの不正アクセスを巡り、金融庁は金融先物取引業協会を通じ、ＦＸ業者に対策強化を要請。パスワードの変更を求めるなどの利用者への注意喚起や、取引のモニタリング強化を求めている。

片山さつき金融相

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