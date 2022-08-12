100 знаменитых замков Японии ®: зал рода Асикага (Баннадзи), префектура Тотиги

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Говорят, что Зал рода Асикага был построен предками Асикага Такаудзи, основавшего сёгунат Муромати, основа этого здания сохранилась, благодаря чему зал является образцом аналогичных самурайских построек XII-XIIIвеков. Позднее он стал храмом Баннадзи, родовым храмом Асикага.

Храм Баннадзи, префектура Тотиги

Время постройки: около XII века

около XII века Первый владелец замка: Асикага Ёсиканэ

Асикага Ёсиканэ Основные достопримечательности: Главный павильон (национальное достояние), Дайитё (Большое дерево гинкго, памятник природы), Иссайкёдо (Хранилище сутры Иссайкё, важное культурное достояние)

Главный павильон (национальное достояние), Дайитё (Большое дерево гинкго, памятник природы), Иссайкёдо (Хранилище сутры Иссайкё, важное культурное достояние) Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Tochigi-ken Ashikaga-shi Ietomi-cho 2220

Tochigi-ken Ashikaga-shi Ietomi-cho 2220 Официальный вебсайт храма Баннадзи (на японском языке)

Земля рода Асикага и наследие XII века

Год постройки Зала рода Асикага неизвестен, но считается, что храм построил Асикага Ёсиканэ, второй глава рода Асикага, в 1197 году на территории, где сейчас находится храм Баннадзи. Территория храма площадью около 40 000 квадратных метров окружена земляными валами и рвами и выглядит, как старинная самурайская усадьба.

Главный павильон храма Баннадзи перестроил Садаудзи, отец Такаудзи, после того как предыдущая постройка сгорела от удара молнии. Сейчас он признан национальным достоянием.



Ров и земляные валы храма Баннадзи, родового храма Асикага (PIXTA)

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Фотография к заголовку: Зал рода Асикага (предоставлено Ассоциацией туризма города Асикага)