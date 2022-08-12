100 знаменитых замков Японии ®: зал рода Асикага (Баннадзи), префектура Тотиги
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Говорят, что Зал рода Асикага был построен предками Асикага Такаудзи, основавшего сёгунат Муромати, основа этого здания сохранилась, благодаря чему зал является образцом аналогичных самурайских построек XII-XIIIвеков. Позднее он стал храмом Баннадзи, родовым храмом Асикага.
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Храм Баннадзи, префектура Тотиги
- Время постройки: около XII века
- Первый владелец замка: Асикага Ёсиканэ
- Основные достопримечательности: Главный павильон (национальное достояние), Дайитё (Большое дерево гинкго, памятник природы), Иссайкёдо (Хранилище сутры Иссайкё, важное культурное достояние)
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Tochigi-ken Ashikaga-shi Ietomi-cho 2220
- Официальный вебсайт храма Баннадзи (на японском языке)
Земля рода Асикага и наследие XII века
Год постройки Зала рода Асикага неизвестен, но считается, что храм построил Асикага Ёсиканэ, второй глава рода Асикага, в 1197 году на территории, где сейчас находится храм Баннадзи. Территория храма площадью около 40 000 квадратных метров окружена земляными валами и рвами и выглядит, как старинная самурайская усадьба.
Главный павильон храма Баннадзи перестроил Садаудзи, отец Такаудзи, после того как предыдущая постройка сгорела от удара молнии. Сейчас он признан национальным достоянием.
Достопримечательности поблизости
- Святилище Футарасан: объект Всемирного наследия в Никко, префектура Тотиги
- Комплекс святилища Никко Тосёгу: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Водопад Кэгон в Никко: один из трёх знаменитых водопадов Японии, лифт у водопада и другие достопримечательности
Фотография к заголовку: Зал рода Асикага (предоставлено Ассоциацией туризма города Асикага)