Кэмари: древняя японская игра с мячом, в которую играли при императорском дворе

История японской игры с мячом кэмари насчитывает более 1000 лет. Первоначально ею увлекались придворные аристократы, а сегодня эта традиция поддерживается благодаря сезонным мероприятиям в святилищах и других местах.

Удержать мяч в воздухе

Японская игра кэмари – традиционное развлечение, история которого насчитывает более 1000 лет. Суть игры в том, что игроки должны удерживать мяч в воздухе, используя только ноги. В игре обычно участвуют восемь игроков, и в неё играют мячом из оленьей кожи на квадратной площадке, четыре угла которой отмечены сосной, вишней, ивой и клёном. Эта игра была популярна среди придворной знати в период Хэйан (794-1192), а потом распространилась среди прочего населения. Упадок популярности в современную эпоху привел к тому, что император Мэйдзи в 1907 году выделил средства на создание общества по сохранению кэмари.

Сегодняшние соревнования по кэмари обычно проходят в святилищах, в том числе следует назвать знаменитый праздник Кэмари хадзимэ, «Первое кэмари», в святилище Симогамо в Киото, который проводится 4 января каждого года. Игроки, одетые в одежду эпохи Хэйан, демонстрируют своё мастерство владения мячом.

Фотография к заголовку: Игра в кэмари в святилище Симогамо 4 января 2025 года (© Jiji)

