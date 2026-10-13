Маримо: чудо природы Хоккайдо – шары зелёных водорослей

Жизнь Японии в фотографиях

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Бархатистые шарики зелёных водорослей маримо можно увидеть в озере Акан на Хоккайдо, где они могут достигать 30 сантиметров в диаметре.

Уникальные водоросли

Маримо – это разновидность бархатистых зеленых водорослей, известных тем, что естественным образом образуют шары. Озеро Акан на Хоккайдо известно тем, что здесь можно увидеть самые большие в мире шары маримо, которые могут достигать около 30 сантиметров в диаметре, они объявлены национальным природным памятником. Посетители могут увидеть их, совершив обзорный круиз, который включает посещение выставочного и наблюдательного центра маримо на острове Тюруи на этом озере.

По мнению исследователей, изменение климата в настоящее время меняет условия в озёрах, являющихся средой обитания маримо, что представляет угрозу для этих хрупких растений.

В 1950 году был учреждён праздник маримо, чтобы повысить осведомленность о защите этих уникальных водорослей. Он проводится ежегодно с 8 по 10 октября с участием местных айнов и включает в себя праздничную церемонию и традиционные представления.

Фотография к заголовку: © Pixta